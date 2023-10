Il ministro degli Esteri: "Hamas organizzazione terroristica, non rappresenta i palestinesi"

Gli italiani “sono una dozzina e sono vicino Rafah, speriamo che oggi possano uscire dalla Striscia di Gaza e arrivare in Egitto, le trattative sono in corso. Per noi questa è la priorità, così come abbiamo rimpatriato tutti i turisti, i pellegrini, gli italiani che erano in Israele e volevano rientrare a casa, così stiamo facendo per coloro che sono nella Striscia di Gaza”. Così il vice premier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio anch’io.

Tajani: “Hamas organizzazione terroristica, non rappresenta i palestinesi”

“Dobbiamo dire chiaramente che i palestinesi non sono Hamas e Hamas non è i palestinesi, è un’organizzazione criminale e terroristica che ha fatto quello che i nazisti hanno fatto contro gli ebrei” sottolinea il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio anch’io sul conflitto tra Israele e Hamas.

Tajani: “Israele ha diritto a difendersi ma vogliamo protezione civili”

“La posizione dell’Italia è che Israele ha diritto a difendersi e quindi a colpire Hamas, ma nello stesso tempo vogliamo proteggere la popolazione civile e la liberazione di tutti gli ostaggi” evidenzia il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio anch’io sul conflitto tra Israele e Hamas e la situazione nella Striscia di Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata