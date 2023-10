Nel filmato il ventenne alludeva anche all'attacco compiuto il 7 ottobre dal gruppo palestinese di Hamas in Israele

Prima di entrare nel liceo Gambetta-Carnot di Arras e uccidere l’insegnante Dominique Bernard, il ventenne Mohammed Mogouchkov aveva registrato un video in cui rivendicava il suo attacco in nome dell’Isis. Nel video, rivelato dal Cnews, il principale indagato per l’attacco del 13 ottobre scorso, alludeva anche all’attacco compiuto il 7 ottobre dal gruppo palestinese di Hamas in Israele.

