Greta Thunberg è stata arrestata dalla polizia metropolitana di Londra dopo aver preso parte a una protesta contro la conferenza sul petrolio e il gas ‘Energy Intelligence Forum’ all’Intercontinental Hotel Park Lane della capitale londinese. In alcuni filmati condivisi sui social media e pubblicati dal Daily Mail si vede la 20enne svedese sorridente mentre viene presa in custodia dagli agenti e condotta a un furgone della polizia. La polizia ha reso noto anche di aver fermato altre cinque persone per aver bloccato l’autostrada. Fra i relatori presenti alla conferenza anche gli amministratori delegati del gruppo Aramco dell’Arabia Saudita e Equinor della Norvegia, oltre al ministro della Sicurezza energetica del Regno Unito.

