E' morto in ambulanza: ieri avrebbe ucciso 2 tifosi svedesi a colpi di arma da fuoco

Abdesalem L., il sospetto autore della sparatoria a Bruxelles in cui ieri sono morti 2 tifosi svedesi, è stato neutralizzato dalla polizia. L’uomo è stato individuato in piazza Eugène Verboekhoven, nel comune di Schaerbeek, a poco più di 3 chilometri da Bruxelles. L’intera zona è stata transennata ed evacuata. Il sospettato, è stato colpito al petto durante uno scontro a fuoco con gli agenti, ed è morto in ambulanza durante il trasporto in ospedale.

