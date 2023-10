La Cina interviene sul conflitto israelo-palestinese sottolineando la necessità di un cessate il fuoco. “È ora imperativo per aiutare entrambe le parti a tornare al tavolo dei negoziati”, ha detto il ministro degli Esteri cinese Wang Yi commentando la situazione in Medioriente incontrando il suo omologo russo Sergei Lavrov in visita a Pechino. “Dobbiamo creare un canale per gli aiuti umanitari di emergenza e impedire che il disastro umanitario si diffonda”, ha aggiunto Wang Yi come riporta l’agenzia Tass.

