Ali Qhadi ha guidato uno degli attacchi in Israele dello scorso 7 ottobre, giorno in cui è iniziato il conflitto

Le forze di difesa israeliane (Idf)affermano di aver ucciso un comandante di compagnia dell’unità di elite di Hamas nota come Nukhba. Lo riporta The Times of Israel. Si tratta di Ali Qadhi, a seguito di un attacco con droni seguito all’attività di intelligence militare e dello Shin Bet. Secondo l’Idf, Qadhi era stato arrestato da Israele nel 2005 per il rapimento e l’omicidio di civili israeliani ed era stato rilasciato nella Striscia di Gaza come parte dello scambio di prigionieri di Gilad Shalit del 2011.

L’esercito israeliano ha specificato che Ali Qhadi ha guidato uno degli attacchi in Israele dello scorso 7 ottobre, giorno in cui è iniziata la guerra tra Tel Aviv e Hamas. L’Idf ha anche affermato di aver ucciso il capo dello schieramento aereo di Hamas, Murad Abu Murad, in un attacco aereo notturno contro un obiettivo terroristico nella Striscia di Gaza. L’Idf ha affermato che Abu Murad “ha avuto un ruolo importante nel dirigere i terroristi durante il massacro” dello scorso fine settimana.

