Tutti in fuga dalla Striscia dopo l'annuncio dell'accordo raggiunto con l'Egitto

Decine di cittadini stranieri si sono ammassati al valico di Rafah tra Gaza e l’Egitto dopo che si era diffusa la notizia che era stato raggiunto un accordo per consentire agli stranieri di uscire da Gaza attraverso il valico mentre Israele intensificava la sua campagna aerea. Un funzionario egiziano ha detto che sia i gruppi militanti israeliani che quelli palestinesi hanno concordato di facilitare le partenze e che sono ancora in corso trattative per far arrivare gli aiuti a Gaza attraverso lo stesso valico. I funzionari non erano autorizzati a fornire informazioni ai giornalisti e hanno parlato a condizione di anonimato. Il valico di Rafah è stato chiuso da quando Israele ha bombardato la zona. Non è ancora stato riaperto, anche se folle di palestinesi con cittadinanza americana aspettano con ansia di essere evacuate.

