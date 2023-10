Da sabato sono 220 le persone finite in manette

Almeno nove palestinesi sono stati uccisi dai soldati israeliani in Cisgiordania nel corso delle proteste per contestare gli attacchi di Israele contro la Striscia di Gaza. Il ministero della Sanità palestinese riferisce di due persone uccise da spari dei militari a Tulkarem e di una terza persona uccisa a Nablus. Queste vittime portano a 45 il bilancio dei morti palestinesi in Cisgiordania da quando sabato Hamas ha attaccato a sorpresa Israele.

220 arresti in Cisgiordania da sabato

Le forze di difesa israeliane affermano di aver arrestato “220 palestinesi ricercati” in Cisgiordania, inclusi “130 affiliati ad Hamas”, da quando sono iniziati i combattimenti sabato scorso in seguito all’attacco partito dalla striscia di Gaza. Lo riporta il Times of Israel. Solo la notte scorsa 32 membri di Hamas sono stati arrestati dalle forze armate israeliani, tra cui alcuni “membri anziani” detenuti a Hebron.

