La stessa velocità di agosto, su base mensile si regista un incremento dello 0,4%

L’inflazione Usa è cresciuta dello 0,4% su base mensile a settembre, dopo avere registrato un aumento dello 0,6% ad agosto. Lo riporta il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti. L’indice dei prezzi al consumo, su base annua, rimane invece stabile al 3,7%. L’inflazione core, al netto dei beni alimentari ed energetici, ha visto un aumento dello 0,3%, come verificatosi ad agosto. Su base annuale il dato è in calo al 4,1%.

