Misura che, al momento, non influisce sulla possibilità che gli atleti russi neutrali gareggino alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno

Il Comitato Olimpico russo è stato sospeso dal Cio per aver violato la Carta Olimpica incorporando organismi sportivi in quattro regioni dell’Ucraina orientale. Il portavoce del Cio Mark Adams ha detto che il comportamento del Comitato Olimpico russo del 5 ottobre ha violato l’integrità territoriale dell’organismo olimpico ucraino. Adams ha detto che la sospensione non ha ancora influito sulla possibilità che gli atleti russi neutrali gareggino alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.

