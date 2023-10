Le immagini del soccorso delle persone ferite

La devastazione nella città di Rafah, nella Striscia di Gaza, dopo l’attacco aereo israeliano che giovedì ha distrutto l’edificio del Centro di assistenza sociale per la formazione professionale. Nelle immagini il soccorso delle persone ferite e lo sgombero delle strade dalle macerie, in modo da consentire il passaggio dei mezzi d’emergenza. Il raid di giovedì fa parte della rappresaglia di Israele in seguito ai recenti attacchi di Hamas. Nell’ultima settimana, i cieli sopra Gaza sono stati teatro di un bombardamento senza precedenti da parte degli aerei da guerra israeliani. La distruzione che ne è derivata è stata sconcertante, con il Ministero della Sanità di Gaza che ha riportato oltre 1.417 morti e altri 6.268 feriti.

