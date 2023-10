Il leader di Kiev a Bruxelles per l'incontro della Nato

Volodymyr Zelensky è arrivato a Bruxelles, in Belgio, per l’incontro con i ministri della Difesa dei Paesi membri della Nato. “È molto importante che ci siano delle priorità. Sistemi di difesa aerea. Non sono solo parole di circostanza. Sono cose molto concrete e ne abbiamo bisogno in punti geografici concreti della nostra terra, per salvare la rete energetica, per salvare le persone, per salvare il grano, il grano in transito, per salvare queste rotte per l’Africa, per l’Asia, per il mondo”, ha detto il presidente ucraino ai cronisti. “I missili a lunga distanza, le armi a lunga distanza, non importa come si chiamano, il problema è come ottenerli. Perché, in particolare, questi sono necessari per spingere la Russia fuori dalla nostra terra”, ha aggiunto il leader di Kiev.

