Norsar, istituto norvegese per la rilevazione di terremoti ed esplosioni nucleari, ha rilevato ieri sera “una probabile esplosione” alle ore 1.20 ora locale in Finlandia dell’8 ottobre lungo la costa finlandese del Mar Baltico, dove si trova il gasdotto sottomarino Balticconnector tra la Finlandia e l’Estonia che ha subito una perdita sospetta. Questa esplosione è stata rilevata utilizzando stazioni in Finlandia. Lo rende noto Norsar.

“Affronteremo anche l’incidente nel Mar Baltico con i danni causati alle critiche infrastrutture sottomarine. Ho parlato con i premier finlandese ed estone, siamo in stretto contatto. L’importante ora è stabilire cosa è successo e come è potuto succedere. Se si dimostrasse che si tratta di un attacco deliberato alle infrastrutture critiche della NATO, allora si tratterebbe ovviamente di un attacco serio, e otterrebbe anche una risposta unita e determinata da parte della NATO” ha detto il Segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg, in un punto stampa congiunto con il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, all’arrivo alla ministeriale Difesa Nato a Bruxelles.

