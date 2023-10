L'impresa dell'ultramaratoneta Pat Farmer che ha concluso la sua avventura all'Ayers Rock

L’ultramaratoneta Pat Farmer ha concluso mercoledì una corsa di 14.400 chilometri (8.950 miglia) arrivando all’Ayers Rock, o Ulururo, simbolo di arenaria dell’Australia centrale e luogo di culto per gli aborigeni. Il lungo viaggio, durato sette mesi, è stato fatto per raccogliere il sostegno dell’opinione pubblica alla creazione di un organo di difesa degli indigeni nella Costituzione. Sabato gli australiani voteranno un referendum che inserirà nella Costituzione la cosiddetta voce indigena in parlamento, un meccanismo che consentirà ai nativi di consigliare i legislatori sulle politiche che influiscono sulla loro vita. La corsa di Farmer è iniziata a Hobart, nello stato insulare della Tasmania, il 17 aprile e ha attraversato tutti gli Stati australiani e i due territori continentali.

