Volker Turk: "L'imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili è proibita". Oms chiede corridoio umanitario a Gaza

L’Alto Commissario delle Nazioni unite per i Diritti umani, Volker Türk, in una nota, ha commentato ‘l’assedio totale‘ imposto da Israele sulla Striscia di Gaza. “L’imposizione di assedi che mettono in pericolo la vita dei civili privandoli di beni essenziali per la loro sopravvivenza è proibita dal diritto internazionale umanitario”. “Qualsiasi restrizione alla circolazione di persone e merci per attuare un assedio deve essere giustificata da necessità militari o può altrimenti equivalere a una punizione collettiva”, ha aggiunto Turk.

A Gaza colpiti edifici residenziali e scuole

“Le informazioni raccolte dall’Ufficio delle Nazioni Unite per i Diritti Umani indicano che le operazioni aeree israeliane hanno colpito anche grandi torri residenziali a Gaza City e altri edifici residenziali in tutta Gaza, scuole e locali dell’agenzia di soccorso e lavoro delle Nazioni Unite, l’UNRWA, causando vittime civili”. È quanto afferma l’Alto Commissario delle Nazioni unite per i Diritti umani, Volker Türk, in una nota.

Oms chiede corridoio umanitario a Gaza

L’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms) ha chiesto un corridoio umanitario nella Striscia di Gaza. Lo riporta Al Jazeera. Secondo l’Oms 13 attacchi lanciati dalle forze di difesa israeliane (Idf) hanno colpito strutture sanitarie a Gaza dall’inizio dell’escalation e che le scorte mediche pre-posizionate sono già state esaurite. Secondo le informazioni raccolte dall’Onu, le bombe israeliane hanno colpito edifici residenziali e scuole.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata