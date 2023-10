Tiene anche il partito degli Elettori Liberi, nonostante il 'caso' del volantino antisemita che aveva travolto il leader Aiwanger

Una festa, in parte annunciata, per Csu e Cdu nelle elezioni regionali in Assia e Baviera, che come Unione costituiscono il principale partito di opposizione in Germania e intendono sfruttare questi risultati per consolidarsi a livello nazionale per tornare alla guida del governo centrale. In Assia, secondo le prime previsioni, è la Cdu guidata dal primo ministro del Land, Boris Rhein, a confermarsi in testa, mentre in Baviera è la Csu del leader Marksu Soeder a trionfare. Tiene anche il partito degli Elettori Liberi, nonostante il ‘caso’ del volantino antisemita che aveva travolto il leader, Hubert Aiwanger.

In entrambi i Land significativa la crescita del partito di estrema destra Alternative fuer Deutschland (AfD), che diventa addirittura la seconda forza in Assia e la terza in Baviera. Le tendenze degli ultimi mesi confermano, quindi, lo spostamento a destra della Germania. L’AfD viene descritto come il ‘vincitore ombra’ di queste elezioni regionali, anche in considerazione dei sondaggi che vedono il partito di estrema destra in testa in Turingia, Brandeburgo e Meclemburgo-Pomerania anteriore, dove l’anno prossimo si terranno le elezioni regionali. Bocciato dagli elettori dei due Laender l’Spd del cancelliere tedesco Olaf Scholz, ma anche l’Fdp, al governo con i socialdemocratici e i Verdi e fuori dal parlamento in Baviera e con solo il 5% in Assia.

Gli stessi Verdi devono registrare un calo con il 15,9% (nel 2018 il 17,6%) in Baviera, mentre in Assia sono scesi al 15,3% (nel 2018 erano al 19,8%). Una bocciatura in particolare per la minsitra dell’Interno, Nancy Faeser, principale candidata dell’Spd in Assia. Faeser aveva dichiarato di voler diventare la prima donna a capo del governo regionale dell’Assia, ma non ha convinto l’elettorato, soprattutto a causa del suo doppio incarico. Inevitabili ora le ripercussioni, anche se Faeser non dovrebbe perdere il suo posto come ministra dell’Interno. Come sottolineato da diversi media tedeschi, le elezioni in Assia e Baviera devono essere un monito per la coalizione del governo, in difficoltà per le politiche migratorie che avrebbero favorito l’ascesa dell’estrema destra, e per cui probabilmente si annunciano tempi difficili.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata