Rasi al suolo gli edifici residenziali, inclusa una torre di 14 piani che ospitava appartamenti e uffici di Hamas

Gli attacchi aerei israeliani a Gaza si sono intensificati dopo il tramonto. Rasi al suolo gli edifici residenziali, inclusa una torre di 14 piani che ospitava dozzine di appartamenti e uffici di Hamas nel centro di Gaza City. Intorno alle 3 del mattino, un altoparlante in cima a una moschea nella città di Gaza ha lanciato un avvertimento ai residenti dei condomini vicini: “Evacuate immediatamente“. Pochi minuti dopo, un attacco aereo israeliano ha ridotto in cenere un edificio di cinque piani. Dopo l’attacco israeliano, un lancio di razzi di Hamas ha colpito quattro città, tra cui Tel Aviv e un sobborgo vicino. Nel corso della giornata, Hamas ha lanciato più di 3.500 razzi, come riferito dall’esercito israeliano.

