Anche Berlino condanna gli attacchi di Hamas

“Il governo italiano segue da vicino il brutale attacco che si sta svolgendo in Israele. Condanna con la massima fermezza il terrore e la violenza contro civili innocenti in corso”. E’ quanto si legge in una nota di palazzo Chigi. “Il terrore non prevarrà mai. Sosteniamo il diritto di Israele a difendersi” conclude la nota.

Berlino: “Diritto a difendersi”

Hamas intensifica la violenza. Condanno fermamente gli attacchi terroristici da Gaza contro Israele. La violenza e i razzi contro persone innocenti devono cessare immediatamente. Israele ha la nostra piena solidarietà e il diritto, stabilito dal diritto internazionale, di difendersi dal terrorismo”. Lo ha scritto su X la ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock.

Anche Parigi condanna Hamas

“La Francia condanna con la massima fermezza gli attacchi terroristici in corso contro Israele e il suo popolo. Esprime la sua piena solidarietà a Israele e alle vittime di questi attacchi. Ribadisce il suo rifiuto assoluto del terrorismo e il suo attaccamento alla sicurezza di Israele”. Lo ha scritto in una nota il ministero degli Esteri francese.

