Yoav Gallant: "Vinceremo questa guerra"

Il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, ha affermato che il gruppo terroristico Hamas ha commesso un “grave errore” lanciando un attacco a sorpresa contro Israele con attacchi missilistici e infiltrandosi nelle città al confine con la Striscia di Gaza. “Hamas ha commesso un grave errore questa mattina e ha iniziato una guerra contro lo Stato di Israele. I soldati delle forze di difesa israeliane (Idf) stanno combattendo il nemico in tutti i siti di infiltrazione”, ha affermato Gallant in un commento fornito dal suo ufficio, come riporta Times of Israel. “Lo Stato di Israele vincerà questa guerra”, ha aggiunto il ministro.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata