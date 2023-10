“Non smetterò mai di lottare per la realizzazione della democrazia, della libertà e dell’uguaglianza”. Così Narges Mohammadi in una dichiarazione rilasciata dal carcere dopo l’annuncio del conferimento del Premio Nobel per la pace. “Sicuramente il Premio Nobel per la pace mi renderà più resiliente, determinata, piena di speranza ed entusiasta in questo percorso, e accelererà il mio ritmo”, ha aggiunto. “Al fianco delle coraggiose madri dell’Iran”, ha affermato, “continuerò a lottare contro l’incessante discriminazione, la tirannia e l’oppressione di genere da parte dell’oppressivo governo religioso fino alla liberazione delle donne”.

