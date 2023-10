Il leader dell'Eliseo: "Sarà solo del presidente Michel"

La natura dell’ultimo testo accordato in Consiglio del Patto Migrazione “ha creato un disaccordo tra diversi Stati membri, che senza dubbio ha bloccato una dichiarazione ufficiale a 27. Ci sarà sicuramente qualcosa simile a una dichiarazione da parte della presidenza, ma per me è secondario perché questo tema sta facendo progressi”. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, al termine del Consiglio europeo informale di Granada.

