L'avvocato Alessandra Ballerini: "Se gli imputati non si presentano sono dei vigliacchi"

La famiglia di Giulio Regeni, accompagnata dall’avvocato Alessandra Ballerini, ha tenuto una conferenza stampa al Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti a Roma per fare il punto sui recenti sviluppi sul caso del ricercatore ucciso in Egitto. In particolare, l’avvocata Ballerini si è concentrata sull’ultima sentenza della Corte Costituzionale, di cui si aspettano le motivazioni, che ha rimarcato la necessità a procedere con il processo ai quattro imputati egiziani in caso di tortura.

“Se non si presentano sono dei vigliacchi. Se viene fatta giustizia su Giulio vuol dire che le tre-quattro sparizioni forzate al giorno che ci sono in Egitto forse potranno avere verità e giustizia e forse i nostri paesi democratici impareranno che se si collabora con i dittatori anche le nostre mani restano imbrattate di sangue, inevitabilmente”, ha affermato la legale della famiglia Regeni.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata