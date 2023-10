Il bilancio è di 190 feriti: chiusi uffici e scuole

Taiwan messa in ginocchio dal tifone Koinu. Il bilancio è di 190 feriti ma per fortuna non sono state registrate vittime. Chiusi anche uffici e scuole. Il maltempo ha colpito giovedì 5 ottobre Capo Eluanbi, la punta più a Sud dell’isola asiatica, e si prevede che calerà di intensità e si sposterà a Ovest verso le province di Guangdong e Fujian, nella Cina meridionale. A Taipei la maggior parte dei voli nazionali e 42 voli internazionali sono stati cancellati, secondo il ministero dei Trasporti. Sospesi anche i traghetti per le isole periferiche. Taiwan si trova in una regione attiva per quanto riguarda i cicloni tropicali, ma Koinu è solo il secondo tifone a toccare terra in quattro anni.

