Dentro la macchina una 23enne e i suoi due figli. L'aggressione sarebbe scaturita da un diverbio

Un uomo di 26 anni, Cody Heron, è accusato di aver sfondato il retro di un’auto e di aver aggredito la donna che era alla guida del mezzo. E’ successo il 1° ottobre a Philadelphia, Stati Uniti. Nikki Bullock, la 23enne che si trovava dentro la berlina assieme ai suoi figli di cinque e due anni, ha raccontato che stava facendo delle consegne per UberEats quando è stata tamponata vicino al municipio.

In seguito è scaturito un diverbio fino a che la donna non è stata circondata da un gruppo di moto e il vetro posteriore della sua macchina è stato distrutto dal 26enne. A quest’ultimo poi sembra cadergli dalla cintura una pistola che punta contro la donna prima di darle un colpo col casco e spintonarla. I funzionari hanno dichiarato che il sospetto è stato rintracciato grazie alle segnalazioni di diversi testimoni e che dei vestiti e una pistola da 9 millimetri sono stati sequestrati nella sua abitazione come prova.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata