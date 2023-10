Ex presidente della regione contesa, è stato portato in carcere a Baku

Il Servizio di sicurezza di Stato dell’Azerbaigian ha arrestato Arayik Harutyunyan, ex leader separatista del Nagorno-Karabakh. Il politico classe 1973 è stato messo in manette e portato in carcere a Baku. In passato è stato primo ministro della Repubblica del Nagorno-Karabakh dal 2007 al 2017 e in seguito presidente della Repubblica dell’Artsakh dal 2020 al 1° settembre 2023. Il 19 settembre scorso le forze azere hanno lanciato un’offensiva su larga scala sulla regione contesa con gli armeni, culminata in una schiacciante vittoria e nell’esodo di migliaia di abitanti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata