Polizia e funzionari statali del Nepal cotinuano a lavorare per evitare un’ulteriore escalation di tensioni tra indù e musulmani. I cittadini musulmani, che sono una minoranza nel Paese, lamentano da tempo la crescente islamofobia di una parte della popolazione indù. A Nepalganj, cittadina con 60mila abitanti nel nord del Paese le scorse settimane sono state caratterizzate da manifestazioni e proteste sia da una parte che dall’altra. Nel weekend sono scesi in strada i musulmani bruciando pneumatici e bloccando il traffico cittadino. Martedì invece è andata in scena una manifestazione indù dove non sono mancati scontri e momenti di tensione. Alcune persone sono rimaste ferite. Poche ore dopo è stato imposto un coprifuoco a tempo indeterminato dal capo della polizia della regione, Santosh Rathore.

