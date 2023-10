Una donna di Chicago di 104 anni spera di essere certificata come la persona più anziana che si sia mai lanciata con il paracadute, dopo aver effettuato un lancio in tandem da quattromila metri nell’Illinois settentrionale. Il Chicago Tribune riporta che Dorothy Hoffner ha detto a una folla esultante che “l’età è solo un numero” pochi istanti dopo aver toccato terra domenica allo Skydive Chicago di Ottawa, Illinois. Il Guinness World Record per il paracadutista più anziano è stato stabilito nel maggio 2022 dalla svedese Linnéa Ingegärd Larsson, 103 anni. Ma la WLS-TV riferisce che Skydive Chicago sta lavorando per far certificare il salto della Hoffner dal Guinness World Records.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata