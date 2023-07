I filmati ripresi dalle bodycam sono stati pubblicati dal servizio di emergenza statale

Il servizio di emergenza statale dell’Ucraina ha pubblicato filmati di vigili del fuoco che subiscono bombardamenti russi mentre tentano di spegnere gli incendi nella regione di Donetsk. I filmati ripresi dalle bodycam mostrano il personale di emergenza che spegne le fiamme dagli arbusti prima che il frastuono dei missili interrompa il lavoro e costringa i vigili del fuoco a ritirarsi, lasciando i campi in fiamme. Da Kiev non hanno fatto menzione di feriti causati dai bombardamenti russi, avvenuti nella regione di Toretsk, nel territorio conteso di Donetsk, non lontano dalla città di Bakhmut, dilaniata dalla guerra.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata