Ha votato in un seggio di Madrid, i sondaggi lo indicano come il favorito a diventare il prossimo premier iberico

Il leader del Partito Popolare, Alberto Núñez Feijóo, ha votato alle elezioni politiche spagnole in un seggio di Madrid, in Spagna. Feijóo ha salutato i funzionari e ha sorriso ai fotografi riuniti mentre imbucava le sue schede. Secondo gli ultimi sondaggi, il politico conservatore è indicato come il favorito a diventare il prossimo primo ministro spagnolo.

