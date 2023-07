Funzionari di Kiev hanno riferito che i porti sotto attacco contengono oltre un milione di tonnellate di cibo

L’esercito russo sta prendendo di mira i porti dell’Ucraina al fine di intensificare le tensioni intorno al Mar Nero. Lo ha scritto l’Istituto per lo studio della guerra nel suo rapporto del 20 luglio. Missili russi hanno colpito la città portuale di Odessa per tre giorni consecutivi in seguito al ritiro della Russia dalla Black Sea Grain Initiative, un accordo che consente all’Ucraina di continuare a esportare forniture di grano durante la guerra. Funzionari ucraini hanno riferito che i porti sotto attacco contengono oltre un milione di tonnellate di cibo. Il 19 luglio il presidente russo Vladimir Putin ha affermato che sarebbe tornato all’accordo sul grano a determinate condizioni, tra cui la rimozione delle sanzioni economiche e il ritorno della Russia al sistema bancario SWIFT. Il 19 luglio il ministero della Difesa russo ha anche annunciato che considererà qualsiasi nave nei porti ucraini un obiettivo militare.

Missili russi su Odessa, distrutti magazzini di grano

Un nuovo attacco missilistico russo nella notte ha preso di mira i magazzini di grano di un’azienda agricola nell’oblast di Odessa, ferendo due persone. Lo ha detto Serhii Bratchuk, portavoce dell’amministrazione militare Ucraina di Odessa. “All’alba, i russi hanno lanciato missili di tipo Kalibr”, ha scritto Bratchuk su Telegram. “Sfortunatamente, sono stati colpiti i magazzini di grano di una delle imprese agricole della regione di Odessa. Il nemico ha distrutto 100 tonnellate di piselli e 20 tonnellate di orzo”, ha aggiunto. Secondo quanto si legge su Kiev Independent due persone sono rimaste ferite a causa di vetri rotti e hanno ricevuto cure mediche. Secondo Natalia Humeniuk, portavoce del Comando operativo meridionale, le forze russe hanno attaccato in due ondate. All’inizio, due missili Kalibr hanno colpito la struttura. Una volta avviate le operazioni di soccorso e la liquidazione dell’incendio, un altro missile ha colpito il sito, ha spiegato Humeniuk.

Usa: “Bombe a grappolo efficaci, entro fine anno anche F-16 a Kiev”

L’Ucraina ha iniziato a usare le munizioni a grappolo nell’ultima settimana e le sta usando “in modo efficace”. Lo ha detto ai giornalisti il coordinatore per le comunicazioni strategiche del Consiglio di sicurezza nazionale degli Stati Uniti, John Kirby. Le armi “stanno effettivamente avendo un impatto sulle formazioni difensive della Russia e sulle manovre difensive della Russia”, ha aggiunto Kirby come riportato dalla stampa americana. Le armi sono state dispiegate nel sud-est dell’Ucraina e dovrebbero essere utilizzate contro le posizioni russe vicino alla città occupata di Bakhmut. Lo stesso Kirby ha poi rivelato, in un’intervista a Fox News, che l’Ucraina riceverà aerei da combattimento F-16 entro la fine dell’anno. “Molto probabilmente, gli F-16 arriveranno in Ucraina prima della fine dell’anno. Tuttavia, non crediamo che da soli possano cambiare la situazione sul campo di battaglia”, ha detto Kirby.

Capo Cia: “Sorpreso se Prighozin sfugga alla vendetta di Putin”

Il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di guadagnare tempo mentre cerca di capire come comportarsi con Yevgeny Prighozin, il capo del gruppo mercenario Wagner che ha guidato un ammutinamento in Russia un mese fa. Un ammutinamento che – per il capo della Cia William Burns – ha messo in luce significative debolezze nel sistema di potere che Putin ha costruito. Parlando all’ Aspen Security Forum il numero 1 dell’intelligence americana ha dichiarato che il leader russo potrebbe ancora chiedere vendetta contro Prigozhin. “Quello a cui stiamo assistendo è una danza molto complicata”, ha detto giovedì il capo della Cia. “Putin è qualcuno che generalmente pensa che la vendetta sia un piatto che va servito freddo”, ha detto Burns. “Nella mia esperienza, Putin è l’ultimo apostolo della vendetta, quindi sarei sorpreso se Prigozhin sfugga a ulteriori ritorsioni”, ha aggiunto. Il direttore della Cia ha quindi chiosato: “Se fossi in Prigozhin non licenzierei il mio assaggiatore di cibo”.

