Raid russi su Odessa e Mykolaiv, diversi feriti tra cui almeno cinque bambini. Bombardate 9 comunità nella regione di Sumy

Le forze russe hanno colpito le città di Odessa e Mykolaiv, provocando rispettivamente 2 e 19 feriti nei due centri. Lo riporta il Kyiv Independent, citando il governatore di Odessa Oleh Kiper e quello di Mykolaiv, Vitalii Kim. L’attacco su Odessa ha danneggiato un edificio e causato un incendio in un’area di 300 metri quadrati, e l’allerta aerea è rimasta attiva per quasi due ore. Nella regione di Mykolaiv sono stati feriti 5 bambini. Diversi piani di un edificio a tre piani sono stati danneggiati ed è scoppiato un incendio in un’area di 450 metri quadrati, che è stato spento in mattinata.

Bombardate 9 comunità nella regione di Sumy

Le forze russe hanno bombardato nove comunità dell’Oblast’ di Sumy, sparando quasi 100 colpi da vari tipi di armi. Lo riporta il Kyiv Independent, secondo quanto ha riferito l’Amministrazione militare dell’Oblast’ di Sumy su Telegram. Secondo il post, la Russia ha bombardato le comunità di Bilopillia, Khotin, Velyka Pysarivka, Yunakivka, Krasnopillia, Mykolaiv, Esman, Nova Sloboda e Myropillia. Le forze russe hanno usato artiglieria, mortai e razzi non guidati per colpire la comunità di Krasnopillia nelle ultime 24 ore. A seguito di uno dei bombardamenti, sono stati danneggiati almeno otto edifici residenziali, 10 edifici industriali, una linea elettrica, un gasdotto, garage, automobili e un trattore. Nella comunità di Myropillia sono stati registrati diversi attacchi di mortaio. A seguito dei bombardamenti è stata danneggiata una dependance. Secondo i militari, un altro bombardamento ha danneggiato un’abitazione e ucciso del bestiame. Non sono state segnalate vittime umane a seguito dei bombardamenti.

