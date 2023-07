Piogge torrenziali in Cina nel centro e nel sudovest del paese con strade interrotte a causa degli allagamenti e diversi cittadini intrappolati in auto.

Particolarmente colpita la metropoli di Chongqing, oltre 30 milioni di abitanti, dove sono caduti 128 millimetri di pioggia in poche ore mandando in tilt il traffico e facendo crollare anche alcuni muri in centro.

Diversi disagi anche a Yangquan nella provincia dello Shanxi dove le forti piogge hanno provocato l’inondazioni con diverse persone intrappolate nelle proprie vetture.

