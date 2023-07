Le immagini condivise nei canali Telegram pro-Wagner: Cnn scrive che non è certa l'identità della persona che si vede nelle immagini

Yevgeny Prigozhin ricompare in un video che circola sui social. Secondo Cnn, non è certa l’autenticità delle immagini. Nel video il leader di Wagner comparirebbe per la prima volta dopo il tentato golpe in Russia: sembra che Prigozhin parli di portare le truppe in Africa, promettendo anche di trasformare l’esercito bielorusso nel secondo al mondo.

Il video è stato condiviso sui canali Telegram pro-Wagner, scrive ancora Cnn.

Prigozhin (or someone who looks like him) appeared in public for the first time since the mutiny.

Main points from his statement:

◾️confirmed Wagner PMC moving to Belarus

◾️called what is going on in Russian army these days “a shame”

◾️promised to make Belarus army “second in… pic.twitter.com/nGngNyNNx2

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 19, 2023