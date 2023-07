Podolyak: "Ci colpiscono per fermare le spedizioni", Mosca avverte l'Onu: "Tre mesi per attuare nostre richieste su accordo"

L’attacco russo di questa notte sulla regione di Odessa è stato diretto contro il porto e le infrastrutture critiche. I missili hanno colpito il terminal del grano e del petrolio, danneggiato serbatoi e attrezzature di carico. È quanto afferma l’amministrazione statale regionale di Odessa, come riporta Ukrainska Pravda. Nel distretto di Odessa è stato colpito un impianto industriale, dove un dipendente civile è rimasto ferito, e sono stati colpiti due magazzini con tabacco e fuochi d’artificio. I vigili del fuoco stanno combattendo un incendio di oltre 3.000 metri quadrati.

Podolyak: “Attacco a Odessa per fermare spedizioni grano”

“L’attacco massiccio e combinato di oggi a Odessa/Chornomorsk riflette in modo assolutamente chiaro l’atteggiamento della Russia nei confronti della ‘sicurezza alimentare’, dei Paesi africani, dell’Onu e delle prospettive della fame globale… La Russia ha colpito deliberatamente e intenzionalmente i terminali per il grano e altre strutture portuali. L’obiettivo principale è distruggere la possibilità di spedire il grano ucraino“. È quanto scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, dopo l’attacco nella notte che ha colpito un terminal di grano e uno di petrolio a Odessa. “Si tratta di attacchi diretti alle infrastrutture civili e alla popolazione civile. Colpi contro il programma alimentare globale…”, aggiunge Podolyak.

Mosca: “Onu ha 3 mesi per attuare nostre richieste su accordo”

L’Onu ha ancora tre mesi di tempo per attuare un memorandum con la Russia sull’esportazione di grano e fertilizzanti. Lo ha annunciato a radio Sputnik la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, come riporta Ria Novosti. “L’Onu ha ancora tre mesi per ottenere risultati concreti”, ha detto, “e solo in quel caso Mosca tornerà a discutere dell’accordo sul Grano” per l’export sicuro attraverso il Mar Nero.

Zelensky: “Strutture commercio grano obiettivo deliberato di Mosca”

“I terroristi russi hanno deliberatamente preso di mira le infrastrutture per il commercio del grano e ogni missile russo è un colpo non solo per l’Ucraina, ma per tutti coloro che nel mondo vogliono una vita normale e sicura”. Lo scrive in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo gli attacchi russi nella notte su Odessa che hanno distrutto un terminal di grano e uno di petrolio. “Le forze armate sono state incaricate di rafforzare la protezione delle persone e delle infrastrutture portuali, mentre il ministero degli Esteri è stato incaricato di intensificare i contatti con i partner per aumentare la pressione sullo Stato terrorista e continuare le normali esportazioni di grano ucraino”, aggiunge Zelensky.

