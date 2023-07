La tragedia a Quetame, a 70 km dalla capitale Bogotà

Quindici persone sono morte in Colombia per via del maltempo e delle forti piogge che hanno provocato esondazioni e frane in una zona rurale del comune di Quetame, a circa 70 chilometri dalla capitale Bogotà. Sei persone sono rimaste ferite mentre i disperzi sono circa una dozzina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata