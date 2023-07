Ordini di evacuazione per almeno sei comunità balneari

Atene minacciata dagli incendi. Le autorità della Grecia hanno emesso ordini di evacuazione per almeno sei comunità balneari, mentre gli incendi selvaggi minacciano le case di villeggiatura vicino alla capitale, con raffiche di vento fino a 70 km/h che spingono le fiamme attraverso la macchia collinare e le pinete inaridite dal caldo estremo. Aerei ed elicotteri hanno affrontato le fiamme vicino a Lagonisi, a circa 40 chilometri a sud-est della capitale, in un’area con migliaia di case di vacanza sul mare. I vigili del fuoco hanno segnalato un secondo incendio di grandi dimensioni in un’area boschiva vicino alla città turistica di Loutraki, a circa 90 chilometri a ovest di Atene, dove sono stati evacuati un campo estivo per bambini e un centro di riabilitazione per anziani, hanno detto i funzionari locali.

