Parleranno delle migliaia di bambini deportati in Russia

Il cardinale Matteo Zuppi, in missione a Washington dopo le tappe a Kiev e Mosca, incontrerà martedì alla Casa Bianca il presidente Joe Biden. Lo riportano fonti di Politico, dopo che anche LaPresse aveva chiesto alla Casa Bianca conferma di un possibile incontro tra l’inviato di Papa Francesco e il presidente Usa. Secondo le anticipazioni, Zuppi parlerà con Biden delle migliaia di bambini ucraini deportati in Russia. A Washington è presente anche l’ambasciatore statunitense presso la Santa Sede, Joe Donnelly, che potrebbe prendere parte agli incontri del cardinale Zuppi nella capitale Usa. Nell’anunciare la missione di Zuppi, la sala stampa vaticana ha riferito che il cardinale è negli Usa per “promuovere la pace in Ucraina”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata