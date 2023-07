La compagnia Wagner chiude la sua base principale nel territorio di Krasnodar

Il presidente russo Vladimir Putin, in una riunione relativa alla situazione sul ponte di Crimea ha affermato che Mosca “ovviamente risponderà all’attacco terroristico del regime di Kiev” e il ministero della Difesa sta preparando “proposte adeguate” in merito. Lo riporta Ria Novosti. A causa delle esplosioni due adulti sono stati uccisi mentre un bambino è rimasto ferito. I danni alla struttura sono ancora in fase di valutazione. Putin ha inoltre affermato che Mosca “ovviamente risponderà all’attacco terroristico del regime di Kiev” e il ministero della Difesa sta preparando “proposte adeguate” in merito. Lo riporta Ria Novosti. A causa delle esplosioni due adulti sono stati uccisi mentre un bambino è rimasto ferito. I danni alla struttura sono ancora in fase di valutazione.

Wagner chiude sua base principale in Russia

La base Wagner a Molkino, nel territorio di Krasnodar, in Russia, “cessa ufficialmente di esistere” il 30 luglio. Lo hanno annunciato gli stessi mercenari pubblicando un video nel canale associato ‘Unloading Wagner’, secondo quanto riporta il quotidiano ‘Meduza’ su Telegram. “La base cessa di esistere. Wagner sta partendo per nuove località”, afferma una delle persone nel video. Quella situata in un campo di addestramento militare a Molkino – sottolinea ‘Meduza’ – era la base principale del gruppo Wagner.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata