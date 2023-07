Prosegue la spettacolare eruzione di lava e gas nocivi dal vulcano Fagradalsfjall, in Islanda. Situato a circa 40 km dalla capitale Reykjavík, ha iniziato a eruttare una settimana fa, dopo che era stata rilevata una forte attività sismica nella zona vicina. Al momento non sono stati registrati disagi sull’isola ma le autorità stanno invitando le persone a non recarsi vicino al vulcano dato che potrebbero esserci livelli “pericolosamente” elevati di gas vulcanici.

