il presidente ucraino ha parlato in un video pubblicao sui social

“La velocità della fine della guerra dipende direttamente dal sostegno globale all’Ucraina, stiamo facendo di tutto per rendere tale sostegno il più intenso possibile, il più significativo possibile”. Lo ha detto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, in un video su twitter “Nei primi 15 giorni di luglio ci sono stati incontri con i leader di Stati Uniti, Gran Bretagna, Francia, Germania, Paesi Bassi, Turchia, Repubblica Ceca, Polonia, Slovacchia, Bulgaria, Lituania, Svezia, Portogallo, Spagna , Canada, Australia, Nuova Zelanda, Repubblica Sudafricana, Guinea-Bissau. Comn il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg, con il presidente del Consiglio Europeo Charles Michel e con la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e oggi con il presidente della Repubblica di Corea – ha aggiunto – manterremo un ritmo elevato di lavoro a livello internazionale a tutti i livelli per riportare la pace in tutta la nostra terra e per tutto il nostro popolo”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata