Yoon Suk Yeol incontrerà Volodymyr Zelensky

Il presidente della Corea del Sud, Yoon Suk Yeol, è in visita a sorpresa in Ucraina e incontrerà il presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta l’agenzia sudcoreana Yonhap, citando l’ufficio presidenziale. Yoon è arrivato stamattina insieme alla la first lady Kim Keon Hee e si è recato a Bucha e Irpin. Più tardi ha in programma di deporre una corona di fiori presso un monumento di guerra, poi l’incontro con Zelensky. Il meeting arriva al termine di un viaggio di due tappe che lo ha portato prima in Lituania per il summit della Nato e poi in Polonia per una visita ufficiale.

