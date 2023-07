Il presidente americano al termine della sua visita in Finlandia: "Ingresso di Kiev nella Nato dopo la fine della guerra"

Il presidente russo Vladimir Putin “ha già perso la guerra. La domanda è cosa farà dopo”. È quanto ha affermato il presidente degli Stati Uniti Joe Biden in conferenza stampa congiunta con il presidente finlandese Sauli Niinistö al termine della sua visita nella capitale Helsinki. Secondo Biden, il leader russo “potrebbe porre fine alla guerra domani” ma non userà armi nucleari. “Nessun Paese può aderire alla Nato fintanto che c’è una guerra in corso o mentre il Paese viene attaccato. Altrimenti scoppierebbe la terza guerra mondiale” ha aggiunto l’inquilino della Casa Bianca. Secondo Biden, non è una questione che l’Ucraina non possa aderire alla Nato, ma di quando potrà aderire.

