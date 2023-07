Temperature fino a 48 gradi: il weekend si preannuncia bollente

Un’ondata di caldo ha investito la California con l’afa destinata ad aumentare nel fine settimana, in particolare nella parte centrale e in quella meridionale dello Stato. Le temperature potrebbero toccare i 48 gradi, per quella che si preannuncia come la settimana più calda dell’anno, secondo il National Weather Service.

