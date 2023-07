Secondo i deputati, dovrebbe essere istituita una missione Sar globale dell'Ue, attuata dalle autorità degli Stati membri e da Frontex

Dopo il dibattito in plenaria di ieri, il Parlamento europeo ha adottato, per alzata di mano, una risoluzione (non legislativa) che chiede ai Paesi Ue e a Frontex di fornire una capacità sufficiente in termini di navi, attrezzature e personale dedicato alle operazioni di ricerca e soccorso e un approccio più proattivo e coordinato per salvare efficacemente le vite in mare. Gli Stati membri – spiega l’Eurocamera in una nota – dovrebbero inoltre utilizzare appieno le navi gestite dalle Ong. Secondo i deputati, dovrebbe essere istituita una missione Sar globale dell’Ue, attuata dalle autorità degli Stati membri e da Frontex.

Il Parlamento condanna fermamente il contrabbando e il traffico criminale, ribadendo che percorsi sicuri e legali, in particolare attraverso il reinsediamento, sono il modo migliore per evitare le vittime in mare. I deputati propongono inoltre di diffondere maggiori informazioni sui pericoli di questa rotta ai cittadini dei Paesi terzi. Chiedono inoltre alla Commissione di presentare delle proposte per condizionare i finanziamenti ai Paesi terzi alla cooperazione nella gestione dei flussi migratori e nella lotta contro i trafficanti di esseri umani e i contrabbandieri di migranti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata