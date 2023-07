In programma diversi incontri tra cui quelli con Macron e Borne

Il premier indiano, Narendra Modi, è arrivato a Parigi, dove l’India è invitata d’onore per la festività del 14 luglio. In questa visita di due giorni per Modi sono in programma diversi incontri di alto livello, dal presidente francese Emmanuel Macron alla premier Elisabeth Borne. Venerdì assisterà con Macron alla sfilata militare sugli Champs Elysées, a cui parteciperanno anche dei soldati indiani, mentre per la serata è prevista una cena al Louvre con l’inquilino dell’Eliseo. L’occasione del viaggio, oltre che il 14 luglio, è il 25esimo anniversario del partenariato strategico franco-indiano.

