È il terzo funzionario americano dopo Blinken e Yellen a recarsi a Pechino nel giro di poche settimane

L’inviato statunitense per il clima, John Kerry, si recherà nel weekend a Pechino per colloqui sul cambiamento climatico con le sue controparti cinesi. Lo riporta la Cnn. L’incontro arriva in un momento in cui Stati Uniti e Cina cercano di collaborare in tema di cambiamento climatico, argomento oggetto di grande preoccupazione per entrambi i Paesi. Kerry sarà il terzo funzionario americano, dopo Antony Blinken e Janet Yellen, a recarsi in Cina nel giro di poche settimane in una fase in cui Pechino e Washington cercano di recuperare i loro rapporti dopo mesi di tensioni.

I temi degli incontri

Secondo un comunicato stampa del’ufficio di Kerry “durante gli incontri con i funzionari della Repubblica popolare cinese, il segretario Kerry mira a impegnarsi con la Cina per affrontare la crisi climatica, anche per quanto riguarda l’ambizione e la promozione di una COP28 di successo“. Kerry ha in passato sostenuto che Pechino deve intensificare i suoi sforzi per ridurre le emissioni di carbonio, che la porteranno a raggiungere il picco di produzione nel 2030, e diventare carbon neutral entro il 2060.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata