L'inviato speciale Usa per il clima incontrerà il ministro Tajani

“Non vedo l’ora di incontrare il ministro degli Esteri Tajani. Gli impegni sono tanti, abbiamo la Cop28 in arrivo, mancano cinque mesi ma siamo indietro, dobbiamo accelerare gli sforzi per la transizione ecologica. La situazione è sempre più pericolosa per tutto il mondo”. Lo ha detto l’ex Segretario di Stato Usa e attuale Inviato speciale per il clima del governo americano John Kerry fuori da Montecitorio. L’inviato è nella Capitale per un incontro con il ministro degli Esteri Tajani e con la Santa Sede. “L’operato del governo italiano? Con il precedente ho fatto molto assieme a Roberto Cingolani e penso che il buon lavoro stia continuando. Il governo attuale ha capito che c’è una crisi in corso: non è facile perché c’è da affrontare la guerra in Ucraina e altri sconvolgimenti, ma non ci sarà più grande sconvolgimento dei cambiamenti climatici se non li affrontiamo ora” ha aggiunto rispondendo ai cronisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata