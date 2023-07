La manifestazione alla vigilia del vertice dell'Alleanza atlantica nella capitale lituana

Diverse centinaia di persone si sono radunate a Vilnius in Lituania, alla vigilia del vertice Nato, per chiedere ai leader di formulare l’invito all’Ucraina ad aderire all’Alleanza atlantica. Riuniti nella centralissima piazza Vincas Kudirka, hanno intonato canti, gridato “Slava Ukraini” e assistito alla testimonianza di un ucraino mutilato, sotto lo slogan “Ucraina Nato 33”, per sollecitare l’invito a Kiev come 33esimo paese dell’Alleanza. Molte le bandiere dell’Ucraina, della Lituania e della Nato, sia al sit-in che in tutta la città, dove il ricordo della dominazione russa è ancora vivo e dove risiedono molti profughi ucraini. La capitale della repubblica baltica, sotto ingenti misure di sicurezza, si prepara ad accogliere 40 leader, in arrivo già domani per il vertice che inizierà ufficialmente martedì.

