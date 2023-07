Allerta rossa nel nord del paese

Piogge torrenziali si sono abbattute su New Delhi, in India. Nella capitale sono caduti 153 millimetri in 24 ore, un quantitativo registrato solo due volte negli ultimi 20 anni. Nel villaggio di Kullu-Himachal i soccorritori hanno salvato gli abitanti nella case travolte dalla pioggia. Un allerta rossa, il livello più alto, è stata diramata in vari stati del nord dell’India.

