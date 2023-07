Il ministero degli Esteri del Cremlino: "Usa condivideranno responsabilità delle morti"

“Washington sa bene che le ‘promesse’ degli ucraini di usare queste armi indiscriminate ‘con attenzione’ e ‘in modo responsabile’ non valgono nulla. I civili saranno attaccati, come lo sono stati ogni volta che un sistema d’arma Usa-Nato sempre più letale è stato trasferito in Ucraina”. È quanto ha affermato il ministero degli Esteri russo, come riporta Ria Novosti. Il Ministero ha anche affermato che gli Stati Uniti, fornendo munizioni a grappolo a Kiev, saranno complici delle mine e condivideranno pienamente la responsabilità dei morti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata